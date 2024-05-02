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02 May 2024 10:14 - Güncelleme : 02 May 2024 10:52

Çin’deki otoyol faciasında bilanço ağırlaşıyor

Çin'in Guangdong eyaletinde bir çöken otoyol faciasında bilanço artmaya devam ediyor.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çin’deki otoyol faciasında bilanço ağırlaşıyor

Şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentindeki Meizhou-Dabu Otoyolu'nun dün aniden çökmesiyle yaşanan facianın bilançosu artıyor.

Çin devlet medyası, yolun çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi. Yolun 17.9 metrelik bölümünün çöktüğü alanda şu ana kadar 23 aracın bulunduğu ifade edildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflarda, faciada hasar görmüş araçların dev bir vinçle çamurdan çıkarıldığı görüldü. Kurtarma ekipleri ayrıca köpeklerle ve hayat tespit cihazlarıyla da arama yapıyordu.

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SAHADA 500'DEN FAZLA PERSONEL VAR

Öte yandan, feci olayın ardından hastaneye kaldırılan 30 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilmişti. Otoyol ise her iki yönde trafiğe kapatılırken, arama-kurtarma operasyonu için itfaiye ekipleri, maden kurtarma uzmanlarının da aralarında bulunduğu 500'den fazla personel görevlendirilmişti.

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Çin’deki otoyol faciasında bilanço ağırlaşıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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