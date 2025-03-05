Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çin'den Donald Trump'a net mesaj geldi, ABD uyardı: Her türlü savaşa hazırız!

Donald Trump'ın "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması sonrası Çin Washington Büyükelçiliğ açıklama yaptı. Çin, ABD'ye ''sonuna kadar savaşmaya hazırız'' dedi. ABD ise çok geçmeden Çin'i uyardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'den Donald Trump'a net mesaj geldi, ABD uyardı: Her türlü savaşa hazırız!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 21:09

Ekonomide iki süper güç ABD ile Çin arasında Donald Trump’ın aldığı kararlar sonucu ipler gerildi. Donald Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

ÇİN: HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

ABD'DEN ÇİN'E SERT CEVAP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in savaş açıklamasına karşılık verdi. Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e, Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama soruldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli yetkililerin Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.
Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'ın Kongre konuşması baştan sona protesto edildi! Elon Musk da unutulmadı
Kanada geri adım atmadı, Donald Trump yine tehdit etti

Sıkça Sorulan Sorular

Fentanil hangi hastalara verilir?
Fentanil, yalnızca doktorunuz tarafından reçete edilebilen güçlü bir opioid ağrı kesicidir. Fentanil, diğer ağrı kesicilerin etkisiz kaldığı veya kullanılamadığı şiddetli ağrılarda reçete edilir.
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.