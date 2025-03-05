Çin'den Donald Trump'a net mesaj geldi, ABD uyardı: Her türlü savaşa hazırız!

Donald Trump'ın "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması sonrası Çin Washington Büyükelçiliğ açıklama yaptı. Çin, ABD'ye ''sonuna kadar savaşmaya hazırız'' dedi. ABD ise çok geçmeden Çin'i uyardı.

Ekonomide iki süper güç ABD ile Çin arasında Donald Trump’ın aldığı kararlar sonucu ipler gerildi. Donald Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik tarifeyi yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarmasının ardından Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yapıldı.

ÇİN: HER TÜRLÜ SAVAŞA HAZIRIZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien'in Washington'un bu adımına ilişkin sözlerinin yeniden paylaşıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğer ABD gerçekten fentanil sorununu çözmek istiyorsa o zaman yapılacak en doğru şey birbirlerine eşit davranarak Çin ile istişare etmektir. Eğer ABD'nin istediği şey savaşsa, ister gümrük vergisi savaşı, ister ticaret savaşı, isterse de başka bir savaş türü olsun, sonuna kadar savaşmaya hazırız."

ABD'DEN ÇİN'E SERT CEVAP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çin’in savaş açıklamasına karşılık verdi. Fox News'e konuşan Bakan Hegseth'e, Çin'in Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama soruldu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Çinli yetkililerin Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamalarına karşı ABD'nin de "hazırlıklı" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

TRUMP, ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMIŞTI

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmişti. Söz konusu tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Çin ile anlaşamazlarsa tarifelerin artabileceği uyarısında bulunan Trump, 27 Şubat'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Çin'e 4 Mart'ta yüzde 10'luk ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, dün imzaladığı kararnameyle ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükselttiğini duyurmuştu.