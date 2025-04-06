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 | Berkay Alptekin

Çin'den dünyaya çağrı: Kapılarımızı daha da açacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile artan ticaret gerilimine rağmen dışa açılma politikasını daha da güçlendireceğini açıkladı. Bakanlık, "Uluslararası şartlar ne kadar karmaşık olursa olsun, Çin dünyaya kapılarını daha fazla açmaya devam edecek," mesajını verdi.

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Çin'den dünyaya çağrı: Kapılarımızı daha da açacağız
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 12:42

Çin'den yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'e ve diğer ticari ortaklarına yönelik uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri sert sözlerle eleştirildi. Washington'un bu adımlarının, ülkelerin meşru ekonomik haklarını tehdit ettiği ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına açıkça aykırı olduğu belirtildi.
Açıklamada, ABD'nin ekonomik politikalarının temelde "önce Amerika" mantığıyla hareket ettiği ifade edilerek, uygulanan tarifelerin ekonomik zorbalığın ve korumacılığın tipik bir örneği olduğu savunuldu. Çin hükümeti, ABD’nin tek taraflı yaklaşımlarını kınadığını ve bu uygulamalara kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Çin'den dünyaya çağrı: Kapılarımızı daha da açacağız

ÇİN'DEN KARARLILIK MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tarifeleri bir silah gibi kullanarak Çin ekonomisini baskılamaya çalıştığını belirterek, "ABD, Çin halkının kalkınma hakkına müdahale etmeyi bırakmalı" çağrısında bulundu. Çin'in egemenliği, güvenliği ve ekonomik kalkınması için gerekli her türlü tedbiri almaya hazır olduğu kaydedildi.
Pekin yönetimi ayrıca reform ve dışa açılma politikasını sürdüreceğini, piyasaya dayalı ve hukuki açıdan sağlam, uluslararası standartlarda bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini açıkladı. Bakanlığın mesajında, "Ekonomik küreselleşme kaçınılmazdır. Dünyanın izolasyon ve bölünmeye değil, karşılıklı açıklık ve işbirliğine ihtiyacı var" ifadeleri dikkat çekti.

Çin'den dünyaya çağrı: Kapılarımızı daha da açacağız

TİCARET SAVAŞININ KAZANANI OLMAZ

Çin'in açıklamasında, ABD'nin tarifeleri manipüle ederek küresel ticari düzeni bozduğu ve bu yaklaşımının uzun vadede ters tepeceği vurgulandı. Açıklamada, "Korumacılık bir çıkmaz sokaktır. Ticaret savaşlarında kimse kazanmaz" ifadeleri kullanılarak, tüm ülkelerden DTÖ merkezli çok taraflı ticaret sistemini desteklemeleri istendi.
Son olarak, "Eşitlik ve işbirliği tüm insanlığın ortak hedefidir. Dünya hegemonya değil, eşitlik peşinde koşmalıdır," denildi.

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