Çin'den İran açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu. Çin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin helikopter kazası geçirmesinden "derin edişe duyduğunu" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, Reisi'yi taşıyan helikopterin "sert iniş" yapmasından derin endişe duyduğu belirtilerek, Cumhurbaşkanı'nın ve diğerlerinin güvende olması dileğinde bulunuldu.