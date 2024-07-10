Çin'e ait uçak gemileri Filipinler'in tansiyonunu yükseltti

10 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 17:17

Çin'in askeri faaliyetleri Filipinler'de tansiyonun yükselmesine sebep oldu. Filipinler Silahlı Kuvvetlerinin (AFP), Çin'e ait uçak gemilerinin ihtilaflı Güney Çin Denizi yakınlarında faaliyet göstermesinden endişe duyduğu bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Çin'e ait uçak gemilerinin, Japonya'nın Tayvan yakınlarındaki Okinawa idari birimine bağlı Miyako Adası açıklarında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ÇİN VE RUS GEMİLERİNE İLİŞKİN RAPORLAR İNCELENİYOR

AFP Sözcüsü Francel Margareth Padilla, Çin gemilerine ilişkin açıklamasında, bölgede barış ve istikrarın korunması gerektiğini vurgulayarak, "tüm taraflara uluslararası hukuka ve normlara uyma" çağrısı yaptı.

Gemilerin ihtilaflı Güney Çin Denizi yakınlarındaki faaliyeti nedeniyle endişe duyduklarını dile getiren Padilla, AFP'nin "deniz çıkarlarını korumaya ve ülkesinin kara sularının güvenliğini sağlamaya" bağlılığını yineledi.

Bu arada, AFP Halkla İlişkiler Ofisi Müdürü Xerxes Trinidad, bölgede Çin ve Rusya gemilerinin ikili eğitimlerine ilişkin raporları da incelediklerini bildirdi.

DEVRİYELER SÜRÜYOR

Filipinler Donanmasının Batı Filipin Denizi'nden sorumlu sözcüsü Roy Vincent Trinidad da Çin Sahil Güvenliğine ait 5901 borda numaralı "dev geminin", ülkesinin "Buhanginan", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı yakınlarında olduğunu belirtti.

Donanma devriyelerinin bölgede artırıldığını kaydeden Trinidad, bu artışın yalnızca "dev gemiden" kaynaklanmadığını, rutin olduğunu ifade etti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanında ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.