Dünyayı sarsan katliam! Eşinden boşanan adam arabasını kalabalığa sürdü: 35 ölü, 43 yaralı

13 Kasım 2024 06:55 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 06:58

Çin'de, karısından boşandığı için üzgün olan bir kişinin ülkenin güneyindeki bir spor kompleksine aracıyla daldı. Olayda en az 35 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Çin korkunç bir olaya sahne oldu! Ülkenin güneyindeki Zhuhai kentinde bir spor merkezinin önünde bir arabanın kalabalığa dalması sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

CİPİYLE İNSAN AVLADI

Devlet tarafından işletilen CCTV'nin Salı günü bildirdiğine göre, olay pazartesi gecesi meydana geldi. Eşinden boşanan Fan soyadlı 62 yaşındaki erkek sürücü, mal paylaşımıyla ilgili yaşaığı öfke nedeniyle olayı gerçekleştirdi. BBC'ye göre, Fan soyadlı 62 yaşındaki erkek sürücünün, yerel polisin "ciddi ve vahşi bir saldırı" olarak tanımladığı olayda cip kullandığı iddia edildi. Çin medyası yaralılar arasında çok sayıda yaşlının yanı sıra gençlerin ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Polis, Fan'ın kaçmaya çalışırken tutuklandığını ve kendi kendine verdiği yaralar nedeniyle şu anda komada olduğunu bu yüzden zanlının sorguya alınamadığını söyledi. BBC'nin haberine göre olay, büyük bir sivil ve askeri hava gösterisine ev sahipliği yapan şehirde artan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleşti.

VİDEO VE FOTOĞRAFLARA SANSÜR GELDİ

Görgü tanıkları tarafından yayınlanan olayla ilgili videoların çoğu, internet sansürü nedeniyle Çin sosyal medyasından silindi, ancak hala dolaşımda olan bazı görüntüler, birçok kişinin sağlık görevlileri ve çevredekiler tarafından tedavi edildiğini gösteriyor. Görgü tanığı Bay Chen, Çin haber dergisi Caixin'e, olay meydana geldiğinde en az altı grup insanın her zamanki yürüyüşleri için stadyumda toplandığını söyledi.

KİTLİAMLAR HIZ KAZANDI

Çin son aylarda sivillere yönelik çok sayıda şiddetli saldırıya tanık oldu. Eylül ayında bir adam Şangay'daki bir süpermarkette insanları bıçaklayarak üç kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı. Aynı ay, 10 yaşındaki Japon bir öğrenci, Çin'in güneyindeki okulunun yakınında bıçaklandıktan bir gün sonra hayatını kaybetti.