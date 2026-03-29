Çin’in çip devi İran ordusuna ekipman sağladı iddiası

Washington’dan gelen yeni bir iddia, küresel teknoloji ve jeopolitik dengeleri yeniden tartışmaya açtı. ABD’li yetkililere göre Çin’in en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), İran’ın askeri sanayisine çip üretim ekipmanları sağlamış olabilir.

Üstelik mesele yalnızca ekipman sevkiyatıyla sınırlı değil gibi görünüyor. İki üst düzey ABD’li yetkili, şirketin İran’a gönderdiği ekipmanların yaklaşık bir yıl önce sevk edilmeye başladığını söylüyor. Daha da dikkat çekici olan ise şu: Sevkiyatların durduğuna dair herhangi bir işaret olmadığı ifade ediliyor.

Yetkililere göre iş birliği büyük ihtimalle teknik destek ve eğitimleri de kapsıyor. Yani sadece donanım değil, yarı iletken teknolojisine ilişkin bilgi aktarımı da söz konusu olabilir.