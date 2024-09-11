Çin'in en genç dışişleri bakanı kayıplara karışmıştı! Akıbeti belli oldu

11 Eylül 2024 09:06 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 09:19

Çin'in en genç dışişleri bakanı olan Qin Gang, 2023 yılında görevden alındı. Uzun süre boyunca kamuoyunda gözükmeyen ve hakkında intihar ettiği gibi iddialar ortaya atılan eski dışişleri bakanı Qin Gang'ın akıbeti belli oldu.

ABD'nin The Washington Post gazetesi, iki eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 2023 yazından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Qin Gang'ın ileri sürüldüğü gibi intihar etmediğini, ölmediğini ya da tutuklanmadığını, aksine bir kitapçıda çalıştığını okuyucularıyla paylaştı.

İddiaya göre, Qin Gang, daha düşük profilli bir pozisyonda görevlendirildi.

KARİYERİNİN NEDEN BİTTİĞİ HALA MERAK KONUSU

Çin'in en genç dışişleri bakanı olan Gang'ın tutuklanmadığı ancak kariyerinin sona erdiği belirtilirken, görevden alınmasının nedeni ise kafalarda cevaplanmayan bir soru işareti bıraktı.

Çin analistlerinin yaygın kabul görmüş iddiasına göre, görevden alınan eski bakanın ünlü bir televizyon gazetecisi olan Fu Xiaotian ile evlilik dışı ilişkisinden ABD'de doğan bir çocuğu bulunuyor.