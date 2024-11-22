Çin’in en zengin ismi riske girdi: Hükümete sert eleştiri

22 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 15:49

Çin’in en zengin iş insanı Zhong Shanshan, teknoloji devlerinin yanı sıra hükümete de sert eleştirilerde bulundu. Zhong Shanshan, online alışveriş platformlarını suçlayarak fiyat savaşlarının birçok sektörü zarara uğrattığını söyledi.

Çin’in en zengin iş insanı Zhong Shanshan, hem teknoloji devlerine hem de hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Nongfu Springs’in kurucusu Zhong, online alışveriş platformlarını suçlayarak bu platformların başlattığı fiyat savaşlarının birçok sektörü ve şirketi zarara uğrattığını söyledi. Zhong, hükümetin de bu duruma müdahale etmediği için "ihmalkar" davrandığını ifade etti.

"PİNDUODUO ZARARI BÜYÜK"

Zhong’un eleştirilerinin merkezinde, son yıllarda agresif fiyat politikalarıyla büyüyen popüler e-ticaret sitesi Pinduoduo vardı. Zhong, "İnternet platformları fiyatlandırma sistemimizi bozdu. Özellikle Pinduoduo’nun fiyat politikası, Çin’in markalarına ve sanayisine büyük zarar verdi," dedi. Devlete bağlı medya kuruluşu The Paper’a konuşan Zhong, bu durumun yalnızca kötü paranın iyiyi kovması olmadığını, tüm sektörün yönelimini değiştirdiğini savundu.

Pinduoduo, düşük fiyatlarla tüketici ilgisini çekmeyi başarmış ve Çin​ ekonomisindeki daralma döneminde büyük bir büyüme göstermişti. Ancak Zhong, bu tür agresif fiyat politikalarının hem markalar hem de sektörler için yıkıcı etkiler oluşturduğunu dile getirdi.

HÜKÜMETE "GÖREV İHMALİ" SUÇLAMASI

Zhong, açıklamalarında Çin hükümetine de yüklendi. Hükümetin, fiyat savaşlarının ve sektörün zarar görmesinin önüne geçmek için yeterince çaba göstermediğini belirterek, "Hükümet bu konuda müdahalede bulunmadı. Bence bu, görev ihmali anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Ancak bu sözler devlet medyasında geniş yer bulmadı.

ELEŞTİRİLERİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR

Çin'de iş insanlarının hükümete açık eleştirilerde bulunması alışılmadık bir durum. Daha önce benzer eleştiriler yapan Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, finans sektörüyle ilgili eleştirilerinden sonra ağır yaptırımlarla karşılaşmış, şirketi Ant Group’un 37 milyar dolarlık halka arzı iptal edilmişti. Ma, bir süre kamusal hayattan uzaklaşmak zorunda kalmış ve Çin teknoloji sektörü büyük bir denetim sürecine girmişti.

Çin ekonomisindeki yavaşlama ve işsizlik oranlarının artmasıyla birlikte, tüketiciler harcamalarını kısma yoluna gidiyor. Gıda, elektronik ve otomobil gibi birçok sektörde indirimler ve özel kampanyalar yaygınlaşırken, Zhong’un eleştirileri tam da bu zorlu ekonomik dönemin ortasında geldi.