Çin'in roket denemesi başarısızlıkla sonuçlandı: Yere çakıldı ve patladı

01 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:43

Çin'in Henan eyaletindeki roket denemesi patlamayla son buldu. Roket teknolojisinin geliştirilmesi için çalışmalar yapan havacılık şirketi Space Pioneer, Tianlong-3 adlı roket sıcak test sırasında normal bir şekilde ateşlendikten sonra yapısal bir arıza nedeniyle fırlatma rampasından ayrıldığını açıkladı.

ROKET YERE DÜŞEREK PATLADI

Gökyüzüne yükselen roket, arıza nedeniyle kısa süre sonra Gongyi şehrinin tepelik bölgesine düşerek patladı. Olayda can kaybının olmadığı bildirildi.

YANGIN ÇIKTI

Gongyi acil durum yönetimi tarafından yapılan açıklamada da roket aşamasının parçalarının düştüğü bölgede yangın çıktığı ve alevlerin söndürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan birkaç aşamadan oluşan roketlerin ilk veya en alt aşaması ateşlenir ve fırlatıldığında roketi yukarı doğru iter. Yakıt tükendiğinde ilk aşama düşer ve ikinci aşama ateşlenerek roketi itiş halinde tutar.