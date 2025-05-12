Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde şiddetli deprem!

İstanbul
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da bir hasar bildirilmediğini açıkladı.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı ili olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.
Tibet'te ocak ayında Şıgatsı iline bağlı Tingri ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.