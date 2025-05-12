Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde şiddetli deprem!

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da bir hasar bildirilmediğini açıkladı.