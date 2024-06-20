Çin'in Uygur Türklerini yok etme planı devrede... Sinsice siliyorlar

20 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:36

Merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW), Çin'in Sincan'daki yüzlerce köyün ismini değiştirdiğini söyledi.

BBC'nin İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayımladığı yeni rapordan aktardığı bilgiye göre HRW, Çin'in bu adımı "Müslüman Uygur kültürünü yok etmek" amacıyla attığını iddia etti.

14 YILDA YÜZLERCE KÖYÜN ADI DEĞİŞTİ

Raporda, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurların dini, tarihi veya kültürüyle ilgili isimler taşıyan yüzlerce köyün adını 2009-2023 arasında değiştirdiği belirtildi.

KÜLTÜREL SEMBOLLER YASAKLANDI

Araştırma Çin tarafından yayımlanan verilere dayanıyor. Bu verilere göre "sultan", "türbe" ve "hoca" gibi kelimelerin bölge isimlerinden çıkarıldığı ve yerlerini "uyum" ve "mutluluk" gibi isimler aldığı belirtiliyor.

HRW ve Norveç merkezli Uygur Hjelp adlı kuruluştan araştırmacılar, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun web sitesinden Sincan'daki köylerin 14 yıllık dönemdeki isimlerini inceledi. Bu süre zarfında Sincan'daki 25 bin köyden 3 bin 600'ünün isminin değiştirildiği tespit edildi.

"SIRADAN GİBİ GÖRÜNEN DEĞİŞİKLİKLER"

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre bu değişikliklerin büyük kısmı "sıradan" görünüyor. Ancak yapılan incelemelere 630 değişikliğin, Uygur dini, kültürü veya tarihiyle ilgili referansları ortadan kaldırdığı ortaya çıktı.

Örneğin Sincan'ın güneybatısındaki Akto ilçesinde yer alan Akmescit köyünün adının 2018 yılında "Birlik köyü" olarak değiştirilmesi, "Çin'in niyetini" gözler önüne seren önemli bir unsur.

"KÖYLERE HÜKÜMET PROPAGANDASINI YANSITAN İSİMLER VERİLİYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü Vekili Maya Vang, Çinli yetkililerin Sincan'da Uygurlar için zengin anlamlar taşıyan yüzlerce köy ismini hükümet propagandasını yansıtan isimlerle değiştirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu isim değişiklikleri, Çin hükümetinin Uygurların kültürel ve dini ifadelerini silme çabalarının bir parçası gibi görünüyor."

Örgüt geçen yıl yayımladığı bir başka raporda Çin yönetimini, ülkedeki camileri kapatıp yıkmakla ve başka amaçlarla kullanılmaları için dönüştürmekle suçlamıştı.