Çinli hacker alarmı! Siyasilerin konuşmalarına erişildi

05 Aralık 2024 03:39 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 03:42

ABD Çinli hackerlar yüzünden alarma geçti. Siber saldırganların ülkede 8 telekom firmasını hedef aldığı açıklandı. Beyaz Saray başka ülkelerin de hedef alındığını iddia etti.

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ABD​'de telekom firmaları siber saldırı​ sonrası harekete geçti. Beyaz Saray​, Çinli siber saldırganların, en az 8 Amerikan telekom firmasına saldırdığını duyurdu. Yetkililer Çin​ devlet destekli hackerların, bu sefer ABD'li telekom firmalarının yanı sıra diğer ülkelerde de saldırı yaptıklarını öne sürdü.

SİYASİLERİ DİNLEDİLER

Çinli siber saldırganlar, "Salt Typhoon" adı verilen büyük siber saldırıda aralarında Verizon, AT&T ve Lumen gibi büyük servis sağlayıcılarının da olduğu 8 Amerikan telekom şirketini ve ayrıca bazı başka ülkeleri hedef aldı.

Saldırganların, özellikle hükümette ve siyasi pozisyonlarda bulunan yetkililere ait dinleme kayıtları ve hücresel verilere erişim sağladığı açıklandı.

Olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA) tarafından soruşturma başlatılırken, bu kurumların Microsoft ve Google gibi şirketlerle birlikte çalıştığı kaydedildi.