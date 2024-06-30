Çipras'tan 'Nazım Hikmet' sözleri... Türk genciyle anısını anlattı

30 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:51

Tam bir yıl önce, partisinin lideri olarak 15 yıl üst üste görev yaptıktan sonra siyasetin ön saflarından çekilme kararını kamuoyuna açıkladığını söyleyen Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'ye gelerek Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde açılış konuşması yaptı.

Çipras öğrencilerle yaşadığı bir anıyı paylaşarak, "Bu, pişmanlık duymadığım bir karardı" dedi. "Birkaç gün sonra Atina'da bir ana caddede yürürken genç bir Türk yanıma yaklaştı ve bana pes etmememi söyleyerek beni şaşırttı. Bana Türklerin bir sözü olduğunu söyledi: 'Boyun eğme, başını dik tut' dedi. Bu her zaman hatırlayacağım bir şey" diye ekledi. Eski Başbakan, "bugün, bir yıl sonra, mezuniyetinizi kutlarken, bu sözleri hatırlamanızı istiyorum." ifadelerine yer verdi.

KIBRIS SORUNUNA DEĞİNDİ

Çipras, "Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması ve adanın Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere tüm Kıbrıs halkının yararına olacak şekilde yeniden birleşmesi için çabalarımızı sürdürmemiz gerektiğini" belirtti. "Türk-Yunan ilişkilerinin nispeten sakin olduğu bu dönemde bile, kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgemizin sınırlandırılması konusunu Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmek için çok çalışmamız gerektiğini" vurguladı. "Yunanistan ve Türkiye halklarının uluslararası hukuk temelinde barış içinde bir geleceği hak ettiğini" ve "Doğu Akdeniz'deki bu önemli adımlar temelinde, AB-Türkiye ilişkilerini bir bütün olarak geliştirme perspektifini açabileceğimizi ve açmamız gerektiğini" söyledi.

NAZIM HİKMET'İN DİZELERİNE ATIFTA BULUNDU

Nazım Hikmet'in dizelerine atıfta bulunarak "En güzel deniz henüz açılmadığımız denizdir" diyen Çipras, "bu deniz, egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza karşılıklı saygı duyulan bir deniz olan Doğu Akdeniz olmalıdır. Bir barış ve işbirliği denizi" ve "bunu başarmak için uluslararası hukuk temelinde saygı ve güvene dayalı ilişkiler kurmalıyız" dedi.