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Çocuk felci aşısı yapanlara silahlı saldırı!

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Ekim 2024 15:50 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:57
Çocuk felci aşısı yapanlara silahlı saldırı!

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşı yapanlara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti. 

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan Orakzai bölgesinde çocuk felcine karşı aşılama yapan ekibe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aşılama ekibine korumalık yapan 2 polis yaşamını yitirdi, 3 saldırgan çıkan çatışmada öldü. Bir saldırgan ise gözaltına alındı.

Çocuk felci aşısı yapanlara silahlı saldırı! - 1. Resim

Etkili aşı kampanyaları sayesinde birçok ülkede ortadan kaldırılan veya büyük oranda azaltılan çocuk felci vakaları halihazırda aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediyor.

Çocuk felci aşısı yapanlara silahlı saldırı! - 2. Resim

Pakistan'da sağlık çalışanlarına yönelik sıkça görülen yönelik saldırılar ise aşı kampanyalarını sekteye uğratıyor.

Pakistan eylülde çocuk felci aşısı kampanyasını başlatmış, 30 milyon çocuğun aşılanacağını duyurmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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