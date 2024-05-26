Çocuk hastanesinde korkunç yangın: Bebekler için alevlerin arasına daldılar, 6 acı haber geldi

26 May 2024 11:56 - Güncelleme : 26 May 2024 12:18

Hindistan, son günlerde yangınlarla mücadele ediyor. Rajkot'ta bulunan eğlence merkezinde çıkan yangında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Delhi'deki çocuk hastanesinde de yangın çıktı. Bölgeye acil olarak itfaiye sevk edildi.

BEBEKLER İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDILAR

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre yangının çıktığı sırada hastanede bulunan 12 yeni doğan bebeğin tamamı insanların yardımıyla yangından kurtarıldı. Ancak tıbbi müdahaleye ulaşamadan bebeklerden altısı hayatını kaybetti.

YANGININ SEBEBİ OKSİJEN TÜPÜ PATLAMASI

Yetkililerin açıklamasına göre yangın bir oksijen tüpündeki patlama nedeniyle çok hızlı yayıldı.

Bebeklerin ölüm nedeni konusunda daha fazla ayrıntı verilmedi.

BİR BEBEK YANGINDAN ÖNCE ÖLDÜ

Ölen altı çocuğa ek olarak, boğucu dumanların arasından çıkarılan 12 bebekten birinin daha yangın başlamadan önce öldüğü açıklandı.

Hastane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

EĞLENCE MERKEZİNDE DEV YANGIN

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Rajkot şehrinde bir eğlence merkezinde çıkan yangın trajediye dönüştü.

Dev yangında 9'u çocuk olmak üzere toplamda 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 8 kişinin kayıp olduğunu ve ölenlerin kimliklerinin DNA testi ile tespit edileceğini açıkladı.

Eyalet Başbakanı Bhupendra Patel, yangınla ilgili soruşturmanın Özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından yürütüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.