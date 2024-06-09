"Çocuk katili İsrail" kana doymuyor! BM: Travmanın merkez üssü

09 Haziran 2024 08:28 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:29

İsrail kamptan sonra bir eve saldırdı: Çocuk ve siviller öldü

İsrail kamptan sonra bir eve saldırdı: Çocuk ve siviller öldü

Dünyanın gözünün içine baka baka, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak modern dünyanın en büyük soykırım harekatını sürdüren İsrail, insanlık dışı eylemlerine bir yenisini dün ekledi.

Nusayrat Kampı, El-Megazi Kampı ve El-Bureyc bölgelerini baskın düzenleyerek, ağır bombardımana tutan İsrail ordusu, hayasız saldırılarında aralarından onlarca çocuk, kadın ve yaşlının olduğu en az 210 sivili katletti. Saldırılarda birçoğunun durumu ağır olmak üzere en az 400 kişi de yaralandı.

TEK HASTANEDE BÜYÜK TRAJEDİ

Korkunç katliam, Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'i 'Çocuk Katleden Ülke' listesine almasından bir gün sonra gelirken, kampa baskın düzenleyen işgal güçlerinin çekilmesinin ardından büyük bir insanlık dramı ortaya çıktı.

Sokakların cesetlerle dolup taştığı kentte sağlık sisteminin tamamen felç olması nedeniyle hastaneleri dolduran yaralılara müdahale etmek neredeyse imkansız hale geldi.

Anadolu Ajansı'nın bölgeden aktardığı son bilgilere göre saldırılar sonrası Gazze Şeridi'nin orta kesiminde hizmet veren tek hastane olan Aksa Şehitleri Hastanesi, Nusayrat katliamından canlı kurtulan yaralılarla dolup taştı.

Hastanedeki ameliyathanelerin önünde ve koridorlarda ameliyat sırasını bekleyen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan Filistinlilerin acılı çığlıkları ve yakınlarının çaresizlikleri yaşanan trajediyi gözler önüne serdi.

TAM BİR FELAKET YAŞANIYOR

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite Aksa Şehitleri Hastanesi'nin gelen yaralı sayısını kaldıracak kapasiteyi çoktan aştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan jeneratör ve tıbbi malzeme temin edilmesini isteyen Sevabite "Aksa Şehitleri Hastanesi'nde durumlar, büyük tehlike arzediyor ve burada tam bir felaket yaşanıyor. Filistin halkına, sivillere karşı uygulanan katliamın durdurulmasını talep ediyoruz" dedi.

"GÜVENLİ YER YOK"

Diğer yandan saldırılara BM'den de sert tepki geldi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medşe hesabında yaptığı açıklamada, "Nuseyrat Mülteci Kampı, Gazzeli sivillerin yaşamaya devam ettiği sismik travmanın merkez üssü olmuştur. Yerde kefenlenmiş bedenler gördüğümüzde, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını hatırlıyoruz" ifadesini kullandı.

Gazze'deki sağlık imkanlarının bitme noktasında olduğunu vurgulayan Griffiths, "Hastane zeminlerinde tedavi edilen kanlar içindeki hastaları gördüğümüzde, Gazze'deki sağlık hizmetlerinin nasıl ince bir ipe bağlı olduğunu hatırlıyoruz." yorumunu yaptı.

Tüm sivillerin korunması gerektiği vurgusunu yapan Griffiths, "Bu toplu acı sona ermeli, şimdi sona ermeli." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'DAN "SOYKIRIMA DEVAM" MESAJI

İşgal devleti İsrail'in başındaki kanlı katil Binyamin Netanyahu ise esir kurtarma bahanesiyle gerçekleştirdikleri katliamın ardından bir kez daha "soykırıma devam" edecekleri sinyalini verdi. Kampa yapılan saldırıyı değerlendiren Netanyahu, "Gelecekte de bunu yapmaya kararlıyız. Görevi tamamlayıp, kaçırılan tüm insanları (Gazze'deki İsrailli esirleri) canlı ya da ölü evlerine geri getirene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, düzenledikleri saldırılarda iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurmuştu.