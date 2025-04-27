Çocuk şeker zannedip ısırdı, bir gözü kör oldu! Anne şimdi herkesi uyarıyor

Avustralya'nın Perth şehrinde bir annenin bir anlık dalgınlığı, kızının görme kaybı yaşamasına neden oldu. Jodi Lowe, yaşadığı pişmanlığı anlattı ve herkesi uyardı.

Avustralya'nın Perth şehrinde yaşayan Jodi Lowe, çamaşır yıkadığı esnada kızı da yanındaydı. Anne Lowe, bir an işine daldığı esnada 4 yaşındaki kızı Luca, deterjan kapsülünü ısırdı ve kimyasal sıvı gözlerine sıçradı. Küçük kızın gözleri yanmaya başladı. Anne Lowe, acil olarak kızını hastaneye götürdü.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Luca acil olarak ameliyata alındı ve 3 ayrı cerrahi operasyon geçirdi. 16 gün boyunca hastanede tedavi gören Luca'nın sol gözünde görme kaybı meydana geldi.

ÇOCUKLAR ŞEKER ZANNEDİYOR

Anne Lowe, deterjan kapsüllerini, çocukların şeker zannettiği uyarısında bulunarak şunları söyledi:

"Deterjan kapsülleri çocuklar için renkli ve şeker gibi cazip görünüyor. Ancak ne kadar tehlikeli olduklarını kimse tam olarak bilmiyor."

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Öte yandan deterjan kapsüllerinin üreticisi Unilever, yaşanan olay sonrası bir açıklama yaparak "Çocuk güvenliği bizim için en büyük öncelik" ifadelerine yer verdi. Dailymail'in haberine göre, şirket, ürün paketlerinde güvenlik uyarılarının bulunduğunu vurgulasa da uzmanlar özellikle küçük çocukların erişebileceği yerlere bu tür ürünlerin konulmaması gerektiğinin altını çiziyor.