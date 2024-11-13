Çocuk yapmamayı teşvik artık suç sayıldı

13 Kasım 2024 00:11 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 00:18

Rusya, çocuk sahibi olunmaması için propagandayı suç sınıfına soktu. Medya üzerinden vatandaşları çocuk yapmamaya teşvik edici reklamlar yayımlayanlara ceza uygulanacak.

Rusya nüfusunu artırmak için çocuk doğuranlara çeşitli teşvikler getirilmişti. Bunun yanı sıra "çocuksuzluk" propagandası yapanlara karşı da mücadele başladı. Çocuk yapmamaya teşvik eden söylemlerde bulunmak suç sayılacak.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yapılan oylama ile Rusya’da çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapan kişi ve kurumlara cezai yaptırım uygulanmasına yönelik yasa tasarısı geçti.

ÇOCUK YAPMAMAYA TEŞVİK ARTIK SUÇ

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matvienko’nun sunduğu tasarı, üçüncü okumada kabul edilirken, yasaya göre, çocuk yapmamaya teşvik eden Rus vatandaşlarına 100 bin ruble (34 bin TL), memurlara 200 bin ruble (68 bin TL) ve kurumlara 1 milyon ruble (275 bin TL) para cezası uygulanacak.

Çocuk sahibi olunmaması yönünde propaganda yapan kurumların reklam ve filmlerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren yasada, internet ve Rus medyası üzerinden söz konusu propagandayı gerçekleştiren kişilere de 400 bin ruble (140 bin TL) para cezası kesilecek. Bu ceza Rusya'da bulunan yabancı vatandaşlar için de geçerli olacak.