Çocukken okul dönüşü kaçırıldı! 31 yıllık kabusu 'ben' sayesinde sona erdi

04 Aralık 2024 11:42 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:11

Hindistan'ın Pradesh şehrinde yaşanan bir olay tam 31 yıl sonra çözüme kavuştu. 9 yaşında ailesinden kaçırılan Bhim Singh isimli bir adam ailesinin sosyal medyada yaptığı yardım çağrıları sonucu 31 yıl sonra canlı olarak bulundu.

Hindistan​'ın Pradesh kentinde 31 yıl önce Bhim Singh adlı bir çocuk henüz 9 yaşındayken sevdiklerinden koparılarak kaçırıldı. Singh, okuldan eve döndüğü sırada bir çete tarafından kaçırıldı ve bir çobana satıldı.

KÖLE OLARAK KULLANILDI

Ailesinin sosyal medya aracılığıyla duyurduğu yardım çağrılarının ardından Singh, 31 yıl sonra nihayet bulundu. Singh'in 30 yıl boyunca Jaisalmer şehrindeki bir köyde köle olarak kullanıldığı zincirlenerek koyun ile keçi yetiştirmeye zorlandığı ifade edildi.

FİDYE İSTEDİLER

Singh'in ilk kaçırıldığında ailesiyle iletişimi kesmeye karar vermeden önce 7000 sterlin (yaklaşık 308 bin 213 TL) fidye istediği belirtildi. Ailesi 30 yıl sonra Singh'i sağ bacağındaki bir benden tanıdı.