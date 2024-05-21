Çocuklara aylarca uyku ilacı vermişler! 4 kreş çalışanı gözaltında

21 May 2024 08:49 - Güncelleme : 21 May 2024 08:59

ABD 'nin New Hampshire eyaletinde dört kreş çalışanı, çocukları uyku ilacı vererek uyuttukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, olay, eyalet başkenti Concord'a yaklaşık yarım saat mesafede yer alan bir kreşte meydAna geldi. Manchester Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yetkililer kreşte 'güvenli olmayan uygulamaların' olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine Kasım 2023'te iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Altı ay süren soruşturmanın sonunda, çocuklara melatonin maddesi verildiği saptandı.

EBEVEYNLERİN RIZASI YOK

Soruşturma kapsamında, 52 yaşındaki kreş sahibi Sally Dreckmann, 51 yaşındaki çalışanı Traci Innie ve 23 yaşındaki çalışanları Kaitlin Filardo ve Jessica Foster gözaltına alındı. Polis, konuya ilişkin açıklama yaparak, "Çocukların yemeklerine anne-babalarının bilgisi ya da rızası olmadan melatonin eklenmiş" ifadelerini kullandı.

Kreşte kaç çocuğa bu şekilde melatonin verildiği ve bunun ne kadar süre böyle devam ettiği netlik kazanmadı. Melatonin, uyumaya yardımcı olmak için satılan bir takviye. Fakat bu maddenin çocuklar üzerinde uzun vadede nasıl bir etki gösterdiği yaygın olarak bilinmiyor.

RUHSATSIZ ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan, WBZ News'ün aktardığına göre, polis ayrıca Dreckmann'ın kreşinin ruhsatının da olmadığını tespit eti. New Hampshire yasalarına göre, aynı anda üçten fazla çocuğa bakılmadığı sürece eyalette ruhsat almadan kreş işletmek yasal bir uygulama.

Bölgede yaşayanlar da mahallelerinde böyle bir kreş olduğunu bilmediklerini söyledi.