Çocukları engelli diye yaptıkları kan dondurdu! Anne-baba cinayetle yargılanacak

07 May 2024 16:19 - Güncelleme : 07 May 2024 16:32

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Arkadaşları yüzme bilmediğini bile bile suya itti! Genç, ölümle burun buruna

Kan donduran olay Hindistan'ın Karnataka şehrinde yaşandı. 26 yaşındaki Savitri Kumar ile 27 yaşındaki Ravi Kumar, çocukları engelli olduğu için timsah dolu nehre attılar.

Anne Kumar, 6 yaşındaki çocuklarının engelli olduğu için sıklıkla eşiyle tartıştığını, eşinin isteği üzerine, çocuğunu timsahlarla dolu nehre attığını itiraf etti.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Olay, komşuların dehşete tanık olup, polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen dalgıçlar, nehirde çocuğu aramaya koyuldular fakat bir sonuca ulaşamadılar.

CESEDİ PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Arama çalışmalarından vazgeçmeyen ekip, bir süre sonra çocuğun parçalanmış cesedini buldular. 6 yaşındaki çocuğun bir eli eksik, beden bütünlüğü ise bozulmuş halde bulundu.

Yerel bir polis memuru, çocuğun bir ya da birden fazla timsah tarafından parçalanmış olabileceğini söyledi. 6 yaşındaki çocuğun cesedi otopsi için adli tıpa gönderildi. Anne ve baba ise cinayetle yargılanacak.