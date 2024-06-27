Çocukları ve eşi içindeyken aracı uçuruma sürdü! Ceza almadı

27 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 09:52

Duş yüzünden kör oldu! Sebebi ise herkesi korkuttu

Duş yüzünden kör oldu! Sebebi ise herkesi korkuttu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doktor olarak çalışan Hint kökenli Dharmesh Patel, eşi Neha ile 7 ve 4 yaşlarındaki çocuklarının da araçta olduğu bir anda, arabayı uçurumdan aşağı sürdü. Patel, mahkemede, çocuklarının risk altında olduğuna inandığını, o anda bir psikotik kriz geçirdiğini söyledi.

Aile, şans eseri bu cinayete teşebbüsten sağ olarak kurtulurken eşi Neha, Patel'in aracı kasıtlı olarak uçuruma sürdüğünü itiraf etti fakat şikayetçi olmadı.

ÇOCUKLARININ RİSK ALTINDA OLDUĞUNU SANIYORDU

Patel'in şizoaffektif bozukluk ve majör depresif bozukluktan muzdarip olduğu belirlenirken, bir psikolog mahkemeye şunları söyledi:

"Kazadan önceki haftalarda ayak sesleri duyuyordu ve takip edildiğini düşünüyordu. O sırada ailesini daha kötü herhangi bir şeyden korumak için harekete geçmesi paranoyak ve bir tür sanrısal düşünceydi. Çocuklarının muhtemelen cinsel taciz nedeniyle kaçırılma riskiyle karşı karşıya olduğundan endişeliydi."

HAPSE DEĞİL AKIL HASTANESİNE GÖNDERİLDİ

ABD mahkemesi, Patel'in, suç işleyen ve akıl hastalığı olan bir sanığın hapis cezası yerine akıl sağlığı tedavisi görmesine olanak tanıyan bir kanun uygulamasına uygun olduğuna karar verdi.

Kanunda böyle bir hükmün ancak hastalığın suçta büyük rol oynaması halinde dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Susan M. Jakubowski, doktorların teşhisine dayanarak Patel'in Kaliforniya'daki ailesine teslim edilmesine karar verildi.

Patel, GPS ile takip edilecek ve haftada bir kez mahkemeye rapor vermesi gerekecek. Ayrıca ülkesinin dışına çıkmasına izin verilmiyor ve ehliyet ve pasaportunu da teslim etmesi gerekiyor.

Dava 1 Temmuz'da görülecek.