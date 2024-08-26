Çocukların bombayla oyunu! Kıyıya vurdu, felaket ramak kala önlendi

26 Ağustos 2024 12:40 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 13:04

İngiltere'nin Devon bölgesinde ailesiyle beraber kamp yapan çocuklar, yarısı kumun altına saplanmış bir cisim buldular. Adrian Bamford, kızının fark ettiği cismi oğlunun taşların arasından çıkardığını söyledi. Oğlunun nesneyi kaldırmaya çalıştığını anlatan Bamford, Google'da eski bir boş kovanın nasıl göründüğünü aradıklarını fakat bombanın boş değil dolu olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

ŞÜPHELİ CİSİM BOMBA ÇIKTI

Bamford'un, şüpheli cismin patlamamış bir bomba olduğunu fark etmesi uzun sürmeyince olası bir felaketi önlendi. Yetkililere haber veren Bamford, sahilin boşaltılması için yardımcı oldu. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, sahili güvenlik çemberine aldı.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri kapsamında plaj kapatıldı ve civardaki yollar trafiğe kapatıldı. Sahil güvenlik ekibi ve polis, kimsenin nesneye yaklaşmamasını sağladı.

GELGİTLER NEDENİYLE BOMBAYA ULAŞILAMADI

Deniz Kuvvetleri Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) ekibi bölgeye çağrıldı, ancak gelgitler nedeniyle nesneye ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekipleri, durumu düşük gelgit sırasında yeniden değerlendirmek üzere geri döneceklerini bildirdi.

Savunma Bakanlığı, Devon ve Cornwall Polisi'nin talebi üzerine bir EOD ekibinin Beer Plajı'na gönderildiğini doğruladı ve olayla ilgili soruların polise yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.