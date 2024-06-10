Çöken İsrail Savaş Kabinesi hakkında Hamas'tan ilk açıklama: Batmadan gemiden atlamaya çalışıyorlar

10 Haziran 2024 14:46 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:59

İsrail bazı rehinelerini kurtardığı katliamda bazılarını da öldürdü

İsrail bazı rehinelerini kurtardığı katliamda bazılarını da öldürdü

İsrail ordusunun 4 rehineyi kurtarma bahanesiyle 274 kişiyi katlettiği operasyonun ardından İsrail Savaş Kabinesi çöktü. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kurtarılan rehinelerle beraber verdiği pozlar tartışmalara neden olurken İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz istifasını duyurdu. Daha sonra da İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot istifa etti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin çökmesine ilişkin açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ''Batmadan önce gemiden atlamaya çalışıyorlar” dedi.

Gantz ve Eisenkot'un istifasının İsrail'in siyasi sisteminin “çöküşte” olduğunu gözler önüne serdiğini açıklayan Haniye, Netanyahu'ya alternatif olarak gösterilen Gantz'ın Netanyahu'dan bir farklı olmadığını ifade ederek, “Her ikisi de yıkım peşinde koşan katiller” dedi.

HANİYE'DEN ABD'YE SUÇLAMA

Haniye, İsrail'in herhangi bir ateşkes anlaşmasını engellemek için Nuseyrat mülteci kampına saldırdığını ve 274 kişinin öldürerek 4 İsrailli esiri kurtardığını söyledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye, ABD'yi de saldırının bir parçası olmakla suçlayarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, İsrail yönetiminden “daha az suçlu” olmadığını söyledi.

274 ÖLÜ, 400'DEN FAZLA YARALI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara düzenlediği saldırılar sonucu, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tıbbi malzeme eksikliği ve ilaç tedarikindeki engellemelere rağmen sağlık hizmetini sunmaya çalışan Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, teknik bir arızadan dolayı hastanedeki jeneratörlerden birinin çalışamaz olduğunu ve bu durumun yoğun bakımdaki bebek, hasta ve yaralıların hayatını tehlikeye soktuğunu duyurmuştu.