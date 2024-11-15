Çöldeki 2 yanmış cesedin gizemi çözüldü! Her şeyi bir bir itiraf etti

15 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:09

Güney Kaliforniya çölünde 2 yakılmış ceset bulundu. Cinayeti işleyen kişinin kim olduğu ortaya çıkınca gerçekler bir bir ortaya çıktı.

12 Ekim günü Güney Kaliforniya çölünde bir çifte ait olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu. Polis, öldürülen kişilerin Jing Li ve Kuanlun Wang olduğunu tespit etti. Cesetleri ve araçları yakan kişinin ardından evlerini yağmaladığı ortaya çıktı.

Vahşi suçları işleyen kişinin 30 yaşındaki Huangting Gong olduğu tespit edildi. Gong, Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandı. Gong'un çifte 80 bin dolar borcu olduğu öğrenildi. Gong, cinayet, adam kaçırma, kundaklama ve hırsızlık suçlamalarıyla yargılanacak.

SİLAHLI, ÇEKİÇLİ SALDIRI

Orange County Bölge Savcısı Todd Spitzer, yaşanan vahşete ilişkin ''Kimse idam edilmeyi ve ardından çölün ortasında yakılmayı hak etmiyor'' dedi.

Irish Star'ın haberine göre, Gong, Wang'ı kafasından silahla vurdu, cesedini kendi aracıyla çiftin evine götürdü. Telefonun şifresini almak için burada da Li'ye çekiçle saldırdı ve her iki cesedi de çöle götürüp yaktı.