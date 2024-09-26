Çöp kamyonu adeta infilak etti! İşçiler böyle ölümden döndü

26 Eylül 2024 12:46 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:57

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir çöp kamyonu aniden patladı. O esnada aracın arkasında bulunan iki işçi, ölümden döndü. Çöp kamyonunun patlama anı ise anbean kameralara yansıdı.

Londra​'nın Barnet bölgesinde dün sabah saatlerinde çöp toplayan işçiler büyük bir tehlike atlattı. Çöp toplama esnasında kamyon bir anda patladı. O esnada kamyonun arkasında olan 2 işçi ölümden döndü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir işçinin çöp kutusunu kamyona boşalttığı, ardından büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü. Patlama sonucu çöpler etrafa saçıldı ve yoğun duman oluştu.

''İNANILMAZ VE ŞOKE EDİCİ''

Barnet Belediyesi'nden yapılan açıklamada, patlamanın nedeni olarak çöp kutusuna atılan yanıcı maddeler gösterildi. Belediye Çevre ve İklim Değişikliği Kabine Üyesi Alan Schneiderman, "Video inanılmaz derecede şoke edici. Ekip üyelerinin zarar görmeden kurtulmasına çok sevindik" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Schneiderman, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Gaz tüpleri, piller ve aerosol kutuları gibi eşyaların doğru şekilde geri dönüştürülmesi hayati önem taşıyor. Başka bir gün bu kadar şanslı olmayabiliriz," ifadelerini kullandı.