Çöp konteyneri kamyona boşaltıldı, 2 adam düştü: 1'i ölü 1'i yaralı

ABD'de bulunan Long Island'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Çöp konteynerinde uyuyan iki adamdan biri, konteynerin çöp kamyonuna boşaltılmasıyla hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Long Island'daki Commack'ta bulunan bir alışveriş merkezindeki çöp konteyneri, çöp kamyonuna boşaltıldığında şoke eden bir gerçek gün yüzüne çıktı. Kamyon, bir noktada durduğunda bir kişi, içinde bir adam gördüğünü söyledi.

KAMYONA ATILMADAN ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLİR

Olay yerine polis geldi, çöp kamyonundaki bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Polis, hayatını kaybeden adamın, kamyona atılmadan önce öldüğüne inandıklarını fakat adli tıp raporunun ölüm nedenini belirleyeceğini belirtti. Ayrıca çöp konteynerine giren kişilerin amacının uyumak olduğunu düşündüklerini ifade etti.

New York Post'un haberine göre, olaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.