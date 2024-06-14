Çöpten servet çıktı: 1 milyar TL'ye satılacak

14 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 15:03

Yaptığı müzayedelerle dikkat çeken Christie's Müzayede Evi, ilginç bir satışa daha hazırlanıyor...

Başkent Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, "Titian" olarak bilinen Tiziano Vecellio'nun 16. yüzyılın başında resmettiği "Rest on the Flight into Egypt" tablosuna ilişkin detaylara yer verildi.

25 MİLYON STERLİN BEKLENTİ

Açıklamada, Titian'ın 20'li yaşlarının başında resmettiği düşünülen tablosu için tekliflerin 2 Temmuz'dan itibaren alınacağı belirtildi.

Tablonun, açık artırmada 15 ila 25 milyon İngiliz sterlinine satılması bekleniyor.

OTOBÜS DURAĞINDA POŞETTE BULUNDU

Resmedildiği tarihten bu yana İngiltere, Fransa ve Belçika gibi Avrupa'daki birçok ülkede sergilenen tablo, 1995'te çalınmasının ardından 2002'de Londra'da otobüs durağındaki poşette bulunmuştu.

Venedik Okulu'nun en büyük ressamlarından Titian, Rönesans döneminin en önemli sanatçılarından biri kabul ediliyordu.

Resim sanatının hemen her alanında devrim yaparak yeniliklere imza atan Titian, Rubens, van Dyck, Velazquez ve Rembrandt gibi ressamların da esin kaynağı olmuştu.