Covid-19 bulaştıran komşuya hapis cezası: Adam öldürme suçuyla yargılandı
Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde, komşusuna Covid-19 virüsü bulaştıran bir kişi, adam öldürme suçuyla yargılandı. 54 yaşındaki kadına hapis cezası verildi.
Avusturya'da 2021 yılında Klagenfurt şehrinde komşusuna Covid-19 virüsü bulaştıran 54 yaşındaki kadın, adam öldürme suçlamasıyla 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karantina önlemlerini ihlal ettiği iddia edilen kadının, kanser tedavisi gören komşusuna koronavirüs bulaştırdığı şüpheye yer olmayacak şekilde kanıtlandı.
İTİRAZI REDDEDİLDİ
Savcılık tarafından sunulan adli deliller ortaya çıktı. Ancak sanığın avukatı, virüsün doğrudan mı, kapı kolu gibi dolaylı bir yolla mı bulaştığının net olmadığını savunarak suçlamalara itiraz etti.
TARTIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Olayın tanıkları olan ölen adamın oğlu ve gelini, 21 Aralık 2021 tarihinde apartman girişinde sanık ile ölen kişi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığını ifade etti. Bu olay sonrası virüs bulaşmasının gerçekleştiği düşünülüyor. Mahkeme, kadını suçlu bularak hapis cezasına hükmetti.