Covid-19 bulaştıran komşuya hapis cezası: Adam öldürme suçuyla yargılandı

15 Eylül 2024 12:54 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 13:33

Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde, komşusuna Covid-19 virüsü bulaştıran bir kişi, adam öldürme suçuyla yargılandı. 54 yaşındaki kadına hapis cezası verildi.

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Avusturya'da 2021 yılında Klagenfurt şehrinde komşusuna Covid-19 virüsü bulaştıran 54 yaşındaki kadın, adam öldürme suçlamasıyla 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karantina önlemlerini ihlal ettiği iddia edilen kadının, kanser tedavisi gören komşusuna koronavirüs bulaştırdığı şüpheye yer olmayacak şekilde kanıtlandı.

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Savcılık tarafından sunulan adli deliller ortaya çıktı. Ancak sanığın avukatı, virüsün doğrudan mı, kapı kolu gibi dolaylı bir yolla mı bulaştığının net olmadığını savunarak suçlamalara itiraz etti.

TARTIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Olayın tanıkları olan ölen adamın oğlu ve gelini, 21 Aralık 2021 tarihinde apartman girişinde sanık ile ölen kişi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığını ifade etti. Bu olay sonrası virüs bulaşmasının gerçekleştiği düşünülüyor. Mahkeme, kadını suçlu bularak hapis cezasına hükmetti.