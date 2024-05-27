Covid-19 teşhisi kondu, kanser çıktı: Sessiz katile dikkat edin!

27 May 2024 14:37 - Güncelleme : 27 May 2024 15:02

İngiltere'de yaşayan Natalie Wild, ailesinin başına gelenleri, basınla paylaştı ve herkesi uyardı. Kız kardeşine doktorlar tarafından yanlış teşhis konularak Covid-19 olduğu söylendiğini anlatan Wild, aslında kardeşinin kanser olduğunu öğrendiklerini, bu yüzden kız kardeşini kaybettiğini söyledi.

DOKTORLAR 'COVID-19' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

''Kimsenin başına gelmesini istemiyorum'' diyen Natalie Wild, kardeşinin ilk kez 2020 yılının nisan ayında hastalandığını söyledi. O dönem birçok kişinin koronavirüse yakalandığını, virüsün çok yaygın olduğunu söyleyen Wild, solunum sorunu yaşayan kardeşinin de Covid-19'a yakalandığını söylediklerini anlattı. Fakat kardeşinin hastalığı, uzun bir süre devam etmiş, haziran ayında görüştüklerinde durumunun daha da kötüye gittiğini şöyle ifade etti:

''Covid, öldürmeye başladığında ailecek endişeliydik. Leanne'nin solunum sorunu, uzun süredir Covid hastası olmasına bağlanıyordu fakat bir türlü iyileşemedi. Haziran ayında, doğum gününde, Covid kısıtlamaları nedeniyle kimse buluşamadığı için onunla görüntülü konuştuk.

''ÇOK KİLO KAYBETTİ''

''Solunumu o kadar zorlayıcı ve hırıltılıydı ki sanki hayatı boyunca sigara içmiş 90 yaşında bir kadınla konuşuyormuş gibiydi. Sonraki 20 ay boyunca kendisine üç kez Covid'e yakalandığı söylendi. Bu ona hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Ama iyileşmesine yardımcı olmak için steroid tedavisi almasına rağmen çok fazla kilo kaybetmişti."

YUMURTALIK KANSERİ TEŞHİSİ KONDU

Leanne normal hayatına devam etmeye çalıştı ve işine geri döndü fakat kasım ayında bir gün hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, yumurtalık kanseri teşhisi koydu. Wild, doktorların kız kardeşini acil olarak ameliyata alacaklarını söylediklerini anlattı.

Leanne'nin midesi şişmişti ve buna neyin sebep olduğu bilinemiyordu. Kanser, vücuduna yayılmıştı ve anesteziden uyanıp uyanamayacağından da emin değillerdi.

Ameliyattan uyanmayı başaran Leanne, sadece 8 gün dayanabildi ve mücadelesini kaybetti.

''SEMPTOMLARIN COVID SANILMASI BENİ ÇOK KIZDIRDI''

Kız kardeşinin hayatını kaybettiğinde henüz 39 yaşında olduğunu söyleyen Wild, ''Septomların Covid-19 olarak değerlendirilmesi beni çok kızdırıyor. Bu yüzden şimdi herkes için farkındalık oluşturmak istiyorum'' dedi.

The Sun'ın haberine göre Natalie Wild, kardeşini kaybettikten sonra farkındalık için 'Hedef Yumurtalık Kanseri' grubuyla çalışmaya başladığını da belirtti.