Covid-19 Türkiye'nin kapısında! Komşudan turistlere yeni varyant uyarısı

26 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 09:20

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu belli oldu!

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu belli oldu!

Yunanistan'a seyahat etmeye hazırlanan turistlere yeni bir Covid varyantına yakalanma riski altında oldukları uyarısı yapıldı. Ülkede hastane yatışlarında yaşanan yükselişin ardından, yeni "FLiRT" varyantında artış olduğu bildirildi.

Yalnızca 8-14 Temmuz tarihleri ​​arasında yaklaşık 669 yeni Covid hastası hastaneye kaldırıldı. 1 ayda bu oran yüzde 44 artış gösterdi. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından toplam 26 Covid kaynaklı ölümün bildirildiği belirtildi.

Atina'nın Pire kentindeki Mentaxa Onkoloji Hastanesi'nde maske politikası ve diğer koruyucu önlemler yeniden yürürlüğe girdi.

"KORONAVİRÜSÜN GİTTİĞİNİ HİÇBİR ZAMAN SÖYLEMEDİK"

Atina ve Pire Hastane Hekimleri Sendikası Derneği Başkanı Matina Pagoni yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün gittiğini hiçbir zaman söylemedik" dedi.

Selanik kentinde de vakalarda artış görülürken, salgının zirve yapmasının beklendiği belirtildi.

FLİRT VARYANTI NEDİR?

FliRT varyantının belirtileri daha önceki Covid türleri belirtilerine benziyor.

Ateş, öksürük, yorgunluk, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, nefes darlığı, baş ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyantın haftada bin 700 ölüme yol açtığını belirten bir açıklama yayınladı.