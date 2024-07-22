Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu belli oldu!

22 Temmuz 2024 22:44 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:49

ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı.

Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Biden'ın doktoru, Biden'ın Covid-19 semptomlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığını açıkladı. Doktor, Biden'ın nabzının, kan basıncının, solunum hızının ve ateşinin tamamen normal olduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANMIŞTI

En son 18 Temmuz'da Covid-19'a yakalanan Biden, ilk olarak 21 Temmuz 2022'de korona virüse yakalanmış, 27 Temmuz'da iyileşmişti. 30 Temmuz'da ise yine testi pozitif çıkan Biden'ın 7 Ağustos'ta iyileştiği açıklanmıştı.

YARIŞTAN ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk." ifadesini kullandı.

Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadesine yer verdi.

Kararı hakkında gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de "olağanüstü ortaklığı" için teşekkürlerini iletti. Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.