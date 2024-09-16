Covid-19'un yeni varyantı XEC için alarm verildi: 3 kıtaya yayıldı, belirtilerine dikkat!

16 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:01

Covid-19'un yeni varyantı XEC Avrupa'da hızla yayılırken bilim insanlarından uyarı geldi. Almanya'da haziran ayında görülen XEC, kısa sürede 3 kıtaya yayıldı. Havaların soğumasıyla beraber yeni varyantın baskın bir hal alacağı endişesi var.

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

Dünyanın en büyük çiçeği! Güzel görüntüsüne rağmen kokusu ceset gibi

Koronavirüsün yeni varyantı Covid XEC, haziran ayında Almanya​'da görülmesinin ardından dünyaya hızla yayılmaya başladı. 3 kıtaya sıçrayan ve şimdiye kadar 15 ülkede görülen yeni varyant​ nedeniyle endişeler arttı. Uzmanlar, soğuk havaların artmasıyla beraber varyantın baskın hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

La Jolla'daki Scripps Araştırma Translasyonel Enstitüsü müdürü Eric Topol, yeni varyant XEC'nin sıradaki en olası salgına neden olabileceğini, kontrolü ele almaya başladığını söyledi. Özellikle son haftalarda artış gösteren varyantın yayılışı birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Omicron varyantının bir alt soyu olduğu belirtilen XEC, haziran ayında Almanya'nın Berlin​ kentinde görüldü. Şimdilerde ise Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'da hızla yayılıyor.

Slovenya'da da ağustos ayında yüksek oranda görülen XEC varyantı, Covid vakalarının yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.

XEC VARYANTI BELİRTİLERİ

KS.1.1 ve KP.3.3 varyantlarının karışımı olan Covid XEC, grip ve soğuk algınlığı gibi yaygın hastalıklarda görülen semptomlara benzer semptomlara neden oluyor. Belirtileri arasında, yüksek ateş, sürekli öksürük, tat veya koku alma duyusunda kayıp, nefes darlığı, yorgun veya bitkin hissetme bulunuyor.

XEC'NİN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

Şimdiye kadar Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkeden 500'den fazla numunede XEC tespit edildi. Analistler, varyantın Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da güçlü bir şekilde yaygınlaştığını belirtiyor.

Uzmanlar, mevcut aşıların ve hatırlatma dozlarının yeterli koruma sağlayabileceğini düşünüyor. Ayrıca hijyen uygulamalarına dikkat edilmesi ve temiz hava için adımlar atılması tavsiyesinde bulunuyorlar.