Covid'in en yeni varyantı Flirt yayılıyor! En riskli yaş grubu açıklandı

02 Temmuz 2024 11:18 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:48

İngiltere'de Covid-19'un en yeni varyantı Flirt'in yayıldığı yönünde endişelerini dile getiren uzmanlar, özellikle yaşlıların risk altında olduğunu belirtti. Geçtiğimiz haftalarda hastaneye Covid nedeniyle başvuranların sayısında artış olduğunu söyleyen uzmanlar, 85 yaş üstü kişilerin hastaneye daha çok başvurduğunu açıkladı.

COVID VAKALARINDA ARTIŞ VAR

Leeds Üniversitesi'nden Prof. Steve Griffin, yeni bir Covid dalgasının başladığını, hastanedeki yatışlarda artış olduğunu durumun giderek endişe verici bir hal aldığını açıkladı.

Haziran ayının ilk iki haftasında Covid nedeniyle 146 kişinin öldüğünü belirten uzmanlar, bu sayının bine çıkmasından endişe ettiklerini ifade etti.

''COVID'DE YENİ BİR YAZ DALGASI BAŞLADI''

Doğu Anglia Üniversitesi'nden önde gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Prof. Paul Hunter ise konu üzerine şunları söyledi:

"Dürüst olmak gerekirse, çok yaygın olduğu için bundan gerçekten kaçınamazsınız. Hepimiz doğumdan ölüme kadar tekrarlayan Covid enfeksiyonları geçireceğiz.''

''Yaygın testler iptal edildiğinden enfeksiyon oranlarını tahmin etmek zor, ancak hastane kabulleri, vaka sayısının tek bir haftada dörtte bir oranında artmasının ardından haziran ortasına kadar bir yaz dalgasının başladığını gösteriyor.''