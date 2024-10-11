Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedef Türkiye' demişti! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan cevap geldi

11 Ekim 2024 00:24 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 00:55

Gazze'de bir yıldır adeta katliam yapan İsrail, Lübnan'ı da kara ve hava harekatıyla ablukaya aldı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sıradaki hedefleri bizim topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın gündeme oturan sözlerine İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan cevap geldi.

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın İsrail ile ilgili sözleri tartışmalara yol açtı. TBMM'de yeni yasama yılının açılışında konuşan Erdoğan, "İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin​ ve Lübnan​'dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerine" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamanın ardından Meclis İsrail tehdidi gündemiyle toplandı ve kapalı oturum gerçekleştirildi.

İSRAİL'DEN CEVAP GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hedef Türkiye​" çıkışına mevkidaşından cevap geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI PLANIMIZ YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne sürdü. Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu savundu.

Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır." iddiasında bulundu.

Herzog, İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını ileri sürdü.

İSRAİLLİ BAKAN'IN "BÜYÜK İSRAİL" TASVİRİ TEPKİ ÇEKTİ

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" cevabını vermişti.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?” sorusunu ise “Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam’a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etmişti.

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada ve yorumcular arasında geniş yankı bulmaya devam ediyor.