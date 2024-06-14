Cumhurbaşkanı Erdoğan özel davetli! G7 Liderler Zirvesi'nde ikinci gün oturumu başladı

14 Haziran 2024 09:58 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:36

Canlı Anlatım Özeti ERDOĞAN, G7 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN YOLA ÇIKTI

G7 LİDERLER ZİRVESİ'NDE İKİNCİ GÜN

BIDEN'IN G7'YE DAMGA VURAN HAREKETLERİ

ABD VE UKRAYNA ARASINDA 10 YILLIK GÜVEN ANLAŞMASI

G7'NİN İLK KARARI UKRAYNA İÇİN

EV SAHİBİ İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ

14.06.2024 11:20

ERDOĞAN, G7 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN YOLA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya gitti.

14.06.2024 09:00

G7 LİDERLER ZİRVESİ'NDE İKİNCİ GÜN

Dünyanın en büyük 7 ekonomisinden oluşan G7 ülkelerinin liderleri, bu yıl dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Puglia bölgesindeki Borgo Egnazia'da bir araya geldi. Dün başlayan ve 3 gün sürecek görüşmeler kapsamında liderler, gündemdeki küresel sorunları ele alacak.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları kapsamında bazı ülke lideriyle birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

13.06.2024 21:00

BIDEN'IN G7'YE DAMGA VURAN HAREKETLERİ

İtalya'da gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi'nde ilk gün oturumunun ardından dünya liderleri paraşüt gösterisini izlemeye gitti. Paraşütçüler, G7 ülkelerinin bayraklarıyla aşağı inerek şovunu tamamlarken yine olanlar oldu.

Gösterinin ardından liderler fotoğraf için poz verecekken Joe Biden bir anda arkasını dönerek yavaş yavaş yürümeye başladı. Durumu fark eden liderler Biden'a anlam veremezken devreye İtalya Başbakanı Giorgia Meloni girdi.

Meloni, diğer liderler paraşütçüleri alkışlarken arkasını dönerek yavaşça uzaklaşan Biden'ın kolundan tuttu ve kameralara doğru dönmesine yardım etti. Bu sırada diğer liderler de ikilinin yanına gelerek poz verdi. Poz verildiği sıralarda Biden'ın yavaşça güneş gözlüğünü takmaya çalışması da dikkat çekti.

13.06.2024 20:00

ABD VE UKRAYNA ARASINDA 10 YILLIK GÜVEN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde on yıllık güvenlik anlaşması imzaladı. Biden ve Zelenskiy, anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, “Hedefimiz, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenilir savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna için kalıcı bir barışı tesis etmektir. Ukrayna, halihazırda ve gelecekteki saldırılara karşı kendini savunma yeteneği kazanmalı ve bu şekilde güvence altına alınmalıdır” dedi.

13.06.2024 16:00

G7'NİN İLK KARARI UKRAYNA İÇİN

G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı. Anlaşma kapsamında, G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek.

Söz konusu kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek. Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak.

13.06.2024 09:40

EV SAHİBİ İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ

Zirvenin başlangıcı, ev sahibi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin konuklarını tek tek karşılaması ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle yapıldı.

Aile fotoğrafından önce ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 20 dakika gecikmeli gelmesi dikkati çekti. Başbakan Meloni, Biden için uzun süre ayakta beklerken, foto muhabirleri ve kameramanlarla birlikte öz çekim yaptı.

Aile fotoğrafının ardından liderler, daha sonra zirvedeki ilk oturumlarına geçti ve burada Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma konularını ele almaya başladı.

İtalya Başbakanı Meloni, G7 oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, G7’nin kapalı kutu değil, dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu belirterek, "Yapılacak çok iş var ama eminim ki bu 2 günde somut ve ölçülebilir sonuçlar üretebilecek bir tartışma yürütebileceğiz." dedi.

13.06.2024 09:00

LİDERLER İTALYA'DA TOPLANDI

Zirveye ABD, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere liderlerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılıyor. İtalya'nın daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirvede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Moritanya, Tunus'un devlet ve hükümet başkanları da yer alacak.