Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad'ın görüşmesine dair detaylar ortaya çıktı

22 Temmuz 2024 16:41 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olumlu açıklamalarının ardından zirveye dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilerlemesinde fayda sağlayacak kritik zirvenin Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşeceği belirtildi.

RUS LİDER PUTİN ARABULUCU OLABİLİR

Suriye'deki iç savaştan bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın bir araya geleceği üçüncü bir ülke için Bağdat tavsiye edilmişti. Daily Sabah'tan Dilara Aslan'a konuşan bir kaynak, "Erdoğan ve Esad arasında ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor" dedi.

İRAN DAVET EDİLMEYECEK

Kaynak, görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuk yapmasının planlandığını da dile getirdi. Ayrıca görüşmeye Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin davet edilebileceği fakat İran'ın yüksek ihtimalle davet edilmeyeceği de ifade edildi.

Kaynak, görüşmenin ağustos ayında gerçekleşebileceğini belirtirken, Dışişleri iddianın Cumhurbaşkanlığı'na sorulması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Moskova'nın Şam'daki müttefiki İran, Astana sürecinde Türkiye ve Rusya ile birlikte masadaki üçüncü ülkeydi.