Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad'ın görüşmesine dair detaylar ortaya çıktı
Türkiye ve Suriye'nin normalleşme kapsamında attığı adımlar şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da görüşeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olumlu açıklamalarının ardından zirveye dair detaylar ortaya çıkmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilerlemesinde fayda sağlayacak kritik zirvenin Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşeceği belirtildi.
RUS LİDER PUTİN ARABULUCU OLABİLİR
Suriye'deki iç savaştan bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın bir araya geleceği üçüncü bir ülke için Bağdat tavsiye edilmişti. Daily Sabah'tan Dilara Aslan'a konuşan bir kaynak, "Erdoğan ve Esad arasında ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor" dedi.
İRAN DAVET EDİLMEYECEK
Kaynak, görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuk yapmasının planlandığını da dile getirdi. Ayrıca görüşmeye Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin davet edilebileceği fakat İran'ın yüksek ihtimalle davet edilmeyeceği de ifade edildi.
Kaynak, görüşmenin ağustos ayında gerçekleşebileceğini belirtirken, Dışişleri iddianın Cumhurbaşkanlığı'na sorulması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan Moskova'nın Şam'daki müttefiki İran, Astana sürecinde Türkiye ve Rusya ile birlikte masadaki üçüncü ülkeydi.