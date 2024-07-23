'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad'ın görüşmesine' diplomatik kaynaklardan yalanlama
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
23 Temmuz 2024 00:15 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 00:20
Türkiye ve Suriye'nin normalleşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da görüşeceği iddiası diplomatik kaynaklar tarafından yalanlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın olumlu açıklamalarının ardından olası zirve dillendirilmeye başlandı.
Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarının ilerlemesinde fayda sağlayacak kritik zirvenin Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşeceği iddia edildi.
DİPLOMATİK KAYNAKLAR GÖRÜŞMEYİ YALANLADI
Vladimir Putin'in arabuluculuk yapacağı iddia edilen görüşmeye dair resmi kaynaklardan yalanlama geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com