Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması dünya basınında: Biden'dan sonra çıktı Netanyahu'yu azarladı

25 Eylül 2024 10:04 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma dünya basınında geniş yankı buldu. Uluslararası basın kuruluşları, Erdoğan konuşmasını bir 'meydan okuma' olarak değerlendirdi. Erdoğan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini azarladığı belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik eleştirileri haberlere konu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, ABD'nin New York şehrinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler​ (BM) 79. Genel Kurulu'nda, ABD Başkanı Joe Biden​'ın ardından kürsüye çıktı. Tarihi bir konuşmaya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine adeta meydan okumayla başladı. Erdoğan, "Birileri rahatsız olsa da birileri şahsımızı yine hedef alacak olsa da bugün burada, insanlığın ortak kürsüsünde, insanlık adına bazı gerçekleri açık açık konuşmak arzusundayım" sözlerinin ardından Filistin​'i tanımayan ülkelere çağrıda bulundu.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Gazze'de yaklaşık 1 senedir süren katliama dikkat çeken Erdoğan'ın BM'deki sözleri dünya basınında geniş yankı buldu. Fransız haber ajansı AFP, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi savaşa sürüklediğini söyledi. Erdoğan, sert konuşmasında, 'Gazze'de sadece çocuklar değil, BM sistemi de ölüyor' dedi." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'YA HİTLER BENZETMESİ

ABD merkezli AP haber ajansı ise "Türkiye Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistinlilere karşı etnik temizlik uyguladığını, Netanyahu'nun, Hitler gibi durdurulması gerektiğini söyledi." diye yazdı. Politico ise Erdoğan'ın BM toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzettiğine ve 'insanlığın ittifakı' için çağrıda bulunduğuna dikkat çekti.

''CİNAYET ŞEBEKESİNİ DURDURMAYA ÇAĞIRDI''

Katar merkezli Al Jazeera ise ''Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğünü söyledi'' isimli haberinde, "İsrail'in Gazze'deki saldırısını açıkça eleştiren Erdoğan, Netanyahu hükümetini Orta Doğu'yu savaşa sürüklediği için azarladı. Uluslararası toplumu 'Netanyahu ve cinayet şebekesini' durdurmaya çağırdı" ifadelerine yer verdi.

''ERDOĞAN'DAN BM'YE SERT ELEŞTİRİ''

The Jerusalem Post, Erdoğan'ın İsrail'in müttefiklerini desteklerinden dolayı eleştirerek, Gazze'de adalet ve ateşkes çağrısında bulunduğunu yazdı. Erdoğan'ın BM'nin Gazze'deki savaşa verdiği tepkiyi sert bir dille eleştirdiğine dikkat çeken gazete, Cumhurbaşkanı'nın "Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?" sözlerine atıfta bulunarak Erdoğan'ın 'hesap sorulmasını istediğini' yazdı.