Cumhuriyetçilerin gözü döndü! Gazze'ye yardımı çıkarıp, İsrail'e bomba istediler

15 May 2024 08:06 - Güncelleme : 15 May 2024 08:25

ABD'de Beyaz Saray ile Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi kanadı arasında İsrail'e savunma paketi konusunda gerginlik yaşanıyor. Meclis'teki Cumhuriyetçiler İsrail'e 14 milyar Dolarlık savunma paketi içeren yasa tasarısında değişiklik yaparak oylamaya getirmeye hazırlanıyor.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ın imzasıyla Ukrayna'ya 61 milyar Dolarlık savunma destek paketi ile Gazze'ye 9 milyar Dolarlık insani yardım paketi tasarıdan çıkarıldı. Tasarıda 1 tonluk bombalar dahil bazı silahların İsrail'e gönderilmesi ise zorunlu tutuluyor.

Cumhuriyetçiler, söz konusu silahların İsrail'e gönderilmemesi durumunda Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bütçesinden kesinti yapma tehdidinde bulunuyor.

BIDEN VETO EDECEK

Yaşananlara karşın Cumhuriyetçilerin adımına Beyaz Saray'dan tepki geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, yasa tasarısı bu haliyle kabul edilirse Başkan Joe Biden'ın tasarıyı veto edeceğini duyurdu.

Biden, İsrail'in Refah'ta kullanacağı endişesiyle 1 tonluk bombaların sevkiyatını askıya almıştı.

İsrail yanlısı Cumhuriyetçiler ve az sayıdaki Demokrat Partili vekil, yasanın bu şekliyle kabul edilmesini istiyor. Ancak iki partide de çoğu Kongre üyesi, Ukrayna'ya destek paketinin çıkarılmasına karşı. Bu nedenle tasarının kabul edilmesi beklenmiyor.