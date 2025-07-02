Dağ tırmanışında yanardağa düşen genç kızdan ailesine son mesaj

Endonezya'da bulunan Rinjani Dağı'na tırmanış sırasında düşmesinin ardından süren arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 gün dayanabilen ardından hayatını kaybeden Brezilyalı Juliana Marins'in ailesine gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

Kaza sonrası zorlu yanardağ koşulları nedeniyle geciken arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde cansız bedenine ulaşılan Marins, ''Hepinizi çok seviyorum'' diyerek veda etti. Annesine ise özel bir mesaj yazdı.

''BENİ ENDİŞELENDİREN TEK ŞEY...''

Brezilya’da yayınlanan Fantastico programında ailesiyle paylaşılan mesajda Juliana'nın annesine yazdığı son sözler ortaya çıktı:

''Anneciğim, seni çok seviyorum. Vedalaşırken kalbim kırıldı. Aslında beni endişelendiren tek şey; seni, babamı ve kız kardeşimi hayal kırıklığına uğratmak. Bunun dışında korkmuyorum. Beni cesurca hayallerinin peşinden gitmeye teşvik eden bir kadının kızı olarak ben de öyleyim.''

Juliana ayrıca, ailesinin desteği için minnettar olduğunu belirterek, “Beni korkak yapmayan şey bu” ifadelerini kullandı.