Dağcılar arkadaşlarının öldüğünü düşünüp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

ABD'nin New York şehrinde üç dağcı yaptıkları ihbarda bir arkadaşlarının öldüğünü ve kendilerinin de kaybolduklarını belirtti. Olay yerine hızlıca hareket eden orman korucuları gerçeğin bambaşka olduğunu gördü.

ABD'nin New York şehrinde üç dağcı, Adirondacks Patikası'na tırmanmak için bölgeye gitti. Kısa bir süre sonra iki dağcı, içlerinden birinin öldüğünü düşünerek polise ihbarda bulundu.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Dağcıların içlerinden birinin öldüğü konusunda tamamen yanıldıkları ve psikedelik mantarların etkisiyle kafalarının güzel olduğu ortaya çıktı.

New York Post'un haberine göre, Çevre Koruma Departmanı tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, Adirondacks Patika bölgesinde yer alan Cascade Dağı yakınlarındaki eyalet orman korucularının, arkadaşlarının popüler Adirondack Dağları patikasında öldüğünü ve kendilerinin de kaybolduğunu söyleyen dağcılardan rahatsız edici bir çağrı aldığını söyledi.

"DEĞİŞEN ZİHİNSEL DURUMDA" OLDUKLARI BELİRLENDİ

Açıklamaya göre, bir korucu mahsur kalan iki dağcıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi. Korucu dağcıları bulduğunda hızlı bir şekilde “değişmiş bir zihinsel durumda” olduklarını belirledi ve daha sonra psikoaktif maddeyi yuttuklarını keşfetti.

Açıklamaya göre, “öldüğüne” inandıkları arkadaşları da park yetkililerini aradı. Yeri tespit edilen kişi, canlı ve sağlıklı olarak bulundu.

İronik bir şekilde, park görevlileri ambulansı "ölen" bir dağcı için değil, psikoaktif mantarların etkisiyle uzaya fırlatılan çılgın ikili için çağırdı.