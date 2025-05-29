Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dağcılar arkadaşlarının öldüğünü düşünüp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

ABD'nin New York şehrinde üç dağcı yaptıkları ihbarda bir arkadaşlarının öldüğünü ve kendilerinin de kaybolduklarını belirtti. Olay yerine hızlıca hareket eden orman korucuları gerçeğin bambaşka olduğunu gördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dağcılar arkadaşlarının öldüğünü düşünüp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 14:30

ABD'nin New York şehrinde üç dağcı, Adirondacks Patikası'na tırmanmak için bölgeye gitti. Kısa bir süre sonra iki dağcı, içlerinden birinin öldüğünü düşünerek polise ihbarda bulundu.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Dağcıların içlerinden birinin öldüğü konusunda tamamen yanıldıkları ve psikedelik mantarların etkisiyle kafalarının güzel olduğu ortaya çıktı.

New York Post'un haberine göre, Çevre Koruma Departmanı tarafından yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada, Adirondacks Patika bölgesinde yer alan Cascade Dağı yakınlarındaki eyalet orman korucularının, arkadaşlarının popüler Adirondack Dağları patikasında öldüğünü ve kendilerinin de kaybolduğunu söyleyen dağcılardan rahatsız edici bir çağrı aldığını söyledi.

Dağcılar arkadaşlarının öldüğünü düşünüp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

"DEĞİŞEN ZİHİNSEL DURUMDA" OLDUKLARI BELİRLENDİ

Açıklamaya göre, bir korucu mahsur kalan iki dağcıyı kurtarmak için bölgeye gönderildi. Korucu dağcıları bulduğunda hızlı bir şekilde “değişmiş bir zihinsel durumda” olduklarını belirledi ve daha sonra psikoaktif maddeyi yuttuklarını keşfetti.

Açıklamaya göre, “öldüğüne” inandıkları arkadaşları da park yetkililerini aradı. Yeri tespit edilen kişi, canlı ve sağlıklı olarak bulundu.

İronik bir şekilde, park görevlileri ambulansı "ölen" bir dağcı için değil, psikoaktif mantarların etkisiyle uzaya fırlatılan çılgın ikili için çağırdı.

Dağcılar arkadaşlarının öldüğünü düşünüp polisi aradı! Gerçek bambaşka çıktı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mantar toplarken arkadaşını hayvan sandı, tetiğe bastı
Topladıkları mantardan zehirlendiler! Uzmanlar uyardı! Bu belirtiler varsa dikkat
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.