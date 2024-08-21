Dağcıların tırmanışı esnasında yanardağ patladı! İşte o korku dolu anlar
Endonezya'daki Dukono Yanardağı'na tırmanan dağcılar ölümün eşiğinden döndü. Tırmanış esnasında yanardağ harekete geçti ve patlama yaşandı. O anlarda dağcılar, koşarak uzaklaştı.
Endonezya'nın Halmahera Adası'nın kuzeyinde bulunan Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Patlama sırasında yanardağa tırmanış yapan dağcılar, o korku dolu anları ucuz atlattı. Patlamayla beraber krater parçaları etrafa saçıldı. Dağcılar, bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştı.
KİLOMETRELERCE LAV PÜSKÜRTTÜ
Yanardağ patlama nedeniyle yaklaşık 2.4 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü. Patlama sonrası gökyüzünü devasa bir duman bulutu kapladı. Yerel kaynaklara göre dağcılar olaydan yara almadan kurtuldu.
DAĞCILARDAN UYARI
Olay anına ait görüntüleri kayda alan Anak Esa yaptığı açıklamada, yaşananları şu sözlerle anlattı:
''Dukono'nun volkanik aktivitesi o kadar yüksekti ki kraterden parçalar saçıldı. Zirveye tırmanmadan önce rüzgarın yönünü, patlamanın ne kadar güçlü olduğunu ve diğer unsurları gözlemlemeliyiz. Şartlar uygun olmadığında zirveye çıkmaya çalışmayın.''
Dukono Yanardağı 1993'ten bu yana kül ve duman püskürtüyor.