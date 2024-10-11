Dağcılığın en büyük gizemini çözebilecek keşif! 100 sene sonra Everest'te bulundu

11 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:37

100 yıl önce Everest'e tırmanışı sırasında ortadan kaybolan 22 yaşındaki Irvine'in cesedi hala bulunamadı. Ancak kaybolan bir İngiliz dağcıya ait olduğu düşünülen bir ayak, dağcılığın en büyük gizemlerinden birini çözebilecek bir keşifle Everest Dağı'nda bulundu.

İngiliz dağçı Andrew "Sandy" Irvine, Haziran 1924'te partneri George Mallory ile Everest'e tırmanmaya çalışmıştı ancak ikili tırmanış sırasında dağda kaybolmuştu.

Daha sonra partnerinin cansız bedenine ulaşılsa da Irvine'in cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Ancak geçen ay National Geographic belgeseli çeken bir dağcı ekibi, eriyen buz tabakasında ortaya çıkan bir ayağa rastladı.

"ANITSAL VE DUYGUSAL BİR AN"

Ekibi yöneten Jimmy Chin, keşfi "anıtsal ve duygusal bir an" olarak tanımladı.

Everest’e ilk defa tırmananların Edmund Hillary ve Tenzing Norgay olduğu biliniyor. Ancak bu keşif yeni bir soruyu beraberinde getirdi: Hillary ve Norgay’dan 29 yıl önce zirveye çıkılabilmiş miydi?

Irvine ve Mallory çiftinin başarılı olup olmadığını kanıtlayabilecek, yanlarında taşıdıkları filmli bir kamera olduğu iddiası, Irvine’in cesedine henüz ulaşılamadığı için halen cevaplanamadı.

DNA​ ÖRNEĞİ ALINDI

National Geographic raporuna göre, İngiliz yetkililer ayağın kimliğini bir DNA örneği alarak doğrulamaya çalışıyor.

Ancak film ekibi, botun içinde bulunan çorabın üzerinde "A.C. Irvine" işlemesi olması nedeniyle bunun Irvine'e ait olduğundan oldukça emin.

Kaybolduğunda 22 yaşında olan Irvine, bir asırdır dağcılık dünyasını meraklandıran bir keşif gezisinin en genç üyesiydi. Irvine ve Mallory, en son 8 Haziran 1924'te zirveye doğru yola çıktıklarında canlı olarak görüldü.

Mallory'nin cesedi ancak 1999'da bir Amerikalı dağcı tarafından bulunabildi.