Dağda 5 gün yaşam mücadelesi: 89 yaşındaki kadının başına gelmeyen kalmadı

02 Eylül 2024 11:38 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:42

New York'tan bir taş atımı mesafedeki gizemli ada! Tamamen terk edilmiş ve halkın girişine kapalı

New York'tan bir taş atımı mesafedeki gizemli ada! Tamamen terk edilmiş ve halkın girişine kapalı

İtalya'da, Avrupa'nın en yüksek noktası olarak bilinen Alplerde kaybolan 89 yaşındaki Giuseppina Bardelli, oğluyla mantar toplarken farklı bir yöne gitti ve bir daha geri dönemedi. Mantar topladığı sırada yönünü şaşıran yaşlı kadın, 20 metreden aşağı düştü ve 2 kaburgasını kırdı.

20 METREDEN DÜŞÜP KABURGALARINI KIRDI

Acil servis ekipleri, arama kurtarma helikopterleri ve dronlar kullanılarak aranan yaşlı kadın, 5 günün ardından bulundu. Bardelli'nin bulunduğu sırada düşme nedeniyle kırılan kaburgasının akciğerini deldiği öğrenildi.

OTLARLA ÖRTÜNÜP, TİLKİYLE ARKADAŞ OLDU

Bardelli'nin oğlu Roberto, Corriere della Sera gazetesine annesinin nasıl hayatta kalmayı başardığını anlattı. Annesinin su birikinlerinde bulduğu yağmur suyunu içtiğini söyleyen Roberto, yaşlı kadının geceleri ağaç altında uyuduğunu ve üzerini otlarla örttüğünü hatta bir tilkiyle arkadaş olduğunu anlattı.

Annesini 5 günün ardından buldukları sırada gözyaşlarını tutamadığını belirten Roberto, hastaneye kaldırılan annesinin durumunun şu anda 'oldukça iyi' olduğunu söyledi.

OTLARLA KAPLI ÇUKURDA BULUNDU

Arama kurtarma ekibinden itfaiyeci Silvio Rizzelli, yaşlı kadının, otlarla kaplı bir çukurda bulunduğunu belirtti. Arama çalışmaları sırasında yaşlı kadının bulunduğu çukurdan kendilerini göremediğini söyleyen Rİzzelli, “Biz de onu göremiyorduk. Ancak pazar sabahı gelişme oldu” dedi.

Rizzelli, ''Bayan Bardelli’yi bulduğumuzda yorgun ama aklı başındaydı. Onun yaşındaki bir insanın direnebilmesi şaşırtıcı'' ifadelerini kullandı.