Dağdaki trafik tırmanışçıları mahsur bıraktı! Uçurumda kalakaldılar

08 May 2024 15:22 - Güncelleme : 08 May 2024 15:33

Çin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Pekin yönetimi, 5 günlük tatil ilan etti, tırmanışçılar dağa koştu. Cıciang'da bulunan Yandang Dağı'nda aşırı bir yoğunluk oluştu. Tırmanışçılar, kayalara yerleştirilen demir basamaklarda kalakaldılar. O anlar ülkedeki sosyal medya platformunda viral haline geldi.

Ülkede Instagram'ın muadili olarak kullanılan Xiaohongshu'da bir kişi, "Bu çok korkutucu! Benim gibi yükseklik korkusu olan biri orada altına edebilir!" yorumunu yaparken, bir diğeri "Para verseniz bile böyle bir yere tırmanmam" diye yazdı.

TIRMANIŞÇILAR MAHSUR KALDI

Rotayı işleten Wenzhou Dingcheng Sports Development firmasının yayımladığı açıklamada, yetkililerin tatil yoğunluğunu öngöremediği belirtildi. Şirket, bilet kontrollerinin düzgün yapılmadığını ve sahada aksaklık yaşandığını ifade ederek, yığılma nedeniyle tırmanışçıların mahsur kaldığını bildirdi.

Bazı dağcıların en az iki saat hareket etmeden beklemek zorunda kaldığı fakat daha sonra tüm tırmanışçıların rotayı tamamlamasının sağlandığı aktarıldı.