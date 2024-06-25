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Dağıstan’da eş zamanlı terör saldırıları sonrası yeni çatışma: Huzursuzluk baş gösterdi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 23:58 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:04

Dağıstan'da 23 Haziran'da sinagog, kilise ve polis noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarının ardından bu akşam saatlerinde Üniversite Meydanı'nda güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma yaşandı.

Rusya’ya bağlı Dağıstan’da geçtiğimiz günlerde yaşanan eş zamanlı saldırıların ardından bu akşam da güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma çıktı. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde 23 Haziran'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarına ilişkin soruşturma devam ederken, akşam saatlerinde Üniversite Meydanı'nda güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında yeni bir çatışma çıktı.

Dağıstan’da eş zamanlı terör saldırıları sonrası yeni çatışma: Huzursuzluk baş gösterdi! - 1. Resim

UYARI GELDİ!

Bölge yönetimi, çıkan çatışmanın ardından bölge sakinlerini dışarıya çıkmamaları konusunda uyararak, “Şehirde bir kez daha huzursuzluk baş gösterdi. Sizden dışarıya çıkmamanızı rica ediyoruz. Lütfen dikkatli olun” dedi.

KAYIP BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Saldırıda ölü veya yaralı bilgisi henüz paylaşılmazken, yerel kaynaklar, çatışma çıkan bölgenin abluka altına alındığını belirtti.

Dağıstan’da eş zamanlı terör saldırıları sonrası yeni çatışma: Huzursuzluk baş gösterdi! - 2. Resim

Öte yandan, Dağıstan’da 23 Haziran’da düzenlenen terör saldırılarında 16'sı polis ve 5'i sivil toplam 21 kişi hayatını kaybetmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadığını belirterek, Rus halkına yaşamını yitirenler için taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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