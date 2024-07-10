Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti

10 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:47

İngiltere'nin Darlington şehrinde anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki bir kızın son paylaşımı ölü bulunduğu odada kaydedildi.

Mahkeme belgeleri, 48 yaşındaki Simon Vickers ve 44 yaşındaki Sarah Hall adlı ebeveynlerin her ikisinin de çocuklarını öldürmekle suçlandığını gösterdi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

14 yaşındaki genç kızın son TikTok paylaşımında aynı odada ayna karşısında bir selfie çekilerek TikTok'tan paylaştığı görüldü. Siyah-beyaz paylaşımına Vickers'in "Lütfen dağınıklığı görmezden gelin" dediği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.