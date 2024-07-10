Daha 14 yaşındaydı! Anne ve babası tarafından katledilen kız çocuğunun son paylaşımı dikkat çekti
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:47
İngiltere'de 14 yaşındaki Scarlett Vickers isimli bir kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak katledildi. Küçük kızın cansız bedeni aile evindeki odasında bulunurken ölümünden sadece saatler öncesinde aynı odadan sosyal medya paylaşımı yaptığı belirtildi.
İngiltere'nin Darlington şehrinde anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen 14 yaşındaki bir kızın son paylaşımı ölü bulunduğu odada kaydedildi.
Mahkeme belgeleri, 48 yaşındaki Simon Vickers ve 44 yaşındaki Sarah Hall adlı ebeveynlerin her ikisinin de çocuklarını öldürmekle suçlandığını gösterdi.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
14 yaşındaki genç kızın son TikTok paylaşımında aynı odada ayna karşısında bir selfie çekilerek TikTok'tan paylaştığı görüldü. Siyah-beyaz paylaşımına Vickers'in "Lütfen dağınıklığı görmezden gelin" dediği ifade edildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Kaynak: tgrthaber.com