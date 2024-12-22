Daha önce hiç temas kurulmadı! O kabile ilk kez görüntülendi

22 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 11:39

Brezilya'nın Amazon ormanlarında daha önce dünya ile temas kurmamış olan "Massaco halkı" ilk kez görüntülendi. Uydu görüntülerinden elde edilen verilere göre kabilenin nüfusunun 200 ila 250 arasında olduğu düşünülüyor.

Papua Yeni Gine'de kanlı çatışma! Kabileler birbirine girdi: Çok sayıda ölü var

Papua Yeni Gine'de kanlı çatışma! Kabileler birbirine girdi: Çok sayıda ölü var

Brezilya'nın yağmur ormanlarında dünyadan izole bir topluluk olarak yaşamlarını sürdüren Amazon kabilesi "Massaco halkı" ilk kez görüntülendi. Massaco halkının yerel dilleri, sosyal yapıları ve inançları belirsizliğini korurken kabilenin tahmini nüfusunun 200 ila 250 arasında olduğu düşünülüyor.

İzole kabilelerin nüfuslarının giderek arttığı belirtilirken, uydu görüntüleri daha büyük ekili araziler ve evler olduğunu ortaya çıkardı.

2023'te bilim dergisi Nature, Brezilya'nın Peru ve Venezuela ile olan sınırları boyunca büyüyen nüfusları ortaya koydu.

TEYİT EDİLMİŞ 61, DOĞRULANMAMIŞ 128 GRUP VAR

Uluslararası Yerli Halklar İzole ve İlk Temas Çalışma Grubu'nun taslak raporuna göre, Amazon bölgesinde yaşayan 61 teyitli grup var ve yetkililer tarafından henüz doğrulanmamış 128 grup var.